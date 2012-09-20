В Германии пройдут акции против фильма «Невинность мусульман»

{1-} В Германии на субботу-воскресенье, 22-23 сентября, запланированы акции протеста против фильма «Невинность мусульман».
Об этом сообщили в местной полиции, передает «Интерфакс-Украина».
В городе Фрайбург-Брайсгау на юго-западе страны на акцию заявлено около 800 человек.
На севере Германии более 400 человек организуют демонстрацию в Ганновере.
Акции протеста состоятся также в Карлсруэ и Дортмунде.
Сотрудники местной полиции ожидают, что демонстрации пройдут мирно.
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