В Сирии самолет расстрелял очередь на АЗС: погибли 30 человек

{1-}В Сирии в результате авиаудара погибли не менее 30 человек. На северо-востоке страны в деревне Айн-Исса боевой самолет сбросил взрывчатку на очередь на заправочной станции. Такое сообщение распространила сирийская оппозиция.

Эта деревня расположена в 30 км от приграничного поста Тал-Абад, который был отбит повстанцами у правительственных войск в среду, пишет ВВС.

По данным того же источника, 70 раненых доставлены в больницу ближайшего города Ракка.

По словам активистов оппозиции, на заправку, которая является единственной в районе и где собиралось много местных жителей, была сброшена бочка с взрывчаткой, что привело к мощному взрыву и пожару.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Ливане Джим Мьюир, сирийские ВВС все чаще используют против повстанцев самодельные фугасы из бочек, которые обладают огромной разрушительной силой.

Поступают также противоречивые сообщения о падении вертолета в пригороде Дамаска Дума. Сирийское агентство САНА сообщило, что винт вертолета задел хвостовое оперение авиалайнера сирийской авиалинии с 200 пассажирами на борту.

Несмотря на это, самолету удалось благополучно приземлиться в аэропорту Дамаска.

Сначала представители сирийской оппозиции сообщили о том, что потерпевший аварию вертолет был сбит повстанцами, но эти сообщения не получили дальнейшего подтверждения.

В течение четверга вооруженные столкновения проходили на большей части Сирии, в том числе в Дамаске и Алеппо.

Сирийское телевидение сообщило, что армия захватила несколько пригородов Дамаска, а в районе неофициального лагеря палестинских беженцев Ярмук задержано не менее 100 "террористов".

Тем временем в Гааге состоялась встреча финансовых экспертов, западных дипломатов и представителей сирийской оппозиции, на которой рассматривалась возможность введения новых экономических санкций против Сирии.

Эта группа, называющая себя "Друзья Сирии", обсуждала, в частности, вопрос о том, как выявить скрытые в западных банках финансовые активы семьи президента Асада.

Абдо Хусамеддин, бывший министр нефтяной промышленности Сирии, который перешел на сторону оппозиции в марте, что клан Асада может располагать личным состоянием в размере более 10 млрд долларов, укрытым за границей.

В среду в Дамаске прошли переговоры между президентом Асадом и министром иностранных дел Ирана, ближайшего союзника Сирии в регионе. Башар Асад заявил, что Сирия находится под ударом "террористов" по той причине, что она поддерживает тесные отношения с Ираном и движением "Хезболла".

Фото vesti.ru

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