Иран похвалился умением водить британскую разведку вокруг пальца

{1-}Иран нередко предоставлял МАГАТЭ неточную информацию о своих ядерных исследованиях. Об этом заявил председатель иранского агентства по атомной энергии Ферейдун Аббаси-Дивани. Как он сообщил газете "Аль-Хайят", целью этой дезинформации была защита секретных ядерных разработок, передает NEWSru Israel.

"Когда имеешь дело с разведывательной структурой, подобная линия поведения неизбежна. Иногда изображаешь слабость там, где силен, иногда наоборот – демонстрируешь силу, чтобы скрыть слабость", - сообщил чиновник, отметив, что особенно активно на территории Ирана действуют британские спецслужбы.

Аббаси-Дивани заявил, что международное сообщество действует в отношении Ирана так, как будто военный характер разработок Тегерана уже доказан. Он напомнил, что около десяти лет назад та же ошибка была совершена в отношении Ирака, на территории которого так и не удалось найти оружие массового поражения.

Иранский представитель отметил, что США избегают действовать, не заручившись предварительной поддержкой международных организаций. Лишь в крайних случаях они решаются на самостоятельные действия. "Что касается атаки Ирана, то для США это непосильная задача, иначе они бы уже атаковали", - сказал он.

Отметим, что слова Аббаси-Дивани, который также занимает пост вице-президента Ирана, прозвучали в кулуарах генеральной ассамблеи МАГАТЭ. Выступил на ней и израильский представитель Шауль Хорев. Он заявил, что Израиль не оставляет без внимания иранскую угрозу и способен себя защитить.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.

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