Стали известны подробности ДТП с кортежем Королевской и Шевченко

{1-}Стали известны подробности ДТП, в которое 1 сентября в Луганской области попал автомобиль из кортежа партии «Украина – вперед!».

В Луганском облуправлении ГАИ сообщили, что 1 сентября на 794 км автодороги М-03 Киев – Харьков - Должанский произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы 4 человека, сообщает УНИАН.

«Водитель ВАЗ-211040-125, 22-летний житель Антрацитовского района, двигаясь со стороны Дебальцево в Красный Луч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 62-летнего водителя – жителя Луганска», - сообщили в УГАИ.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21074 и трое пассажиров указанных автомобилей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ГАИ отказались сообщить, возбуждено ли уголовное дело по факту ДТП с участием кортежа Королевской и Шевченко.

Однако, как удалось выяснить информагентству, 1 сентября лидер партии Наталия Королевская и второй номер списка Андрей Шевченко посетили Красный Луч, где провели ряд встреч с местными жителями, а также посетили некоторые предприятия города и пообщались с рабочими в рамках избирательной компании.

По словам источника, после посещения в Красном Луче завода по изготовлению алюминиевого профиля, кортеж кандидатов в народные депутаты - 5 автомобилей - выехал из города. В это время со стороны Дебальцево ехал ВАЗ-211040-125 (десятая модель), которым управлял молодой парень, а на заднем сидении сидели две девушки. «Десятка» ехала из Донецка в Красный Луч.



«Вдруг из кортежа выскочила «семёрка» навстречу этой «десятке». Водитель «десятки» увильнул, чтобы не было столкновения, слегка задев «семёрку», съехал на обочину справа, а потом его вынесло на встречную полосу, а потом он вылетел в кювет», - рассказал источник. «В итоге, водитель и две пассажирки ВАЗ-211040-125 были госпитализированы в больницу Красного Луча. Королевская и Шевченко помогли доставить пострадавших в больницу. Девушек доставили в реанимацию, так как они пострадали больше водителя. Автомобиль, на котором они ехали, не подлежит восстановлению», - пояснил источник.



Матери пострадавших девушек обращались за материальной помощью к местным депутатам, так как лечение оказалось дорогостоящим.

В свою очередь, пресс-секретарь партии «Украина - вперед!» Павел Кучер сообщил, что 1 сентября Королевская и Шевченко были в агитационной поездке в Луганской области и по дороге из Красного Луча в Донецк «они стали очевидцами тяжелого ДТП».

«На 794 километре трассы М-03 водитель машины ВАЗ-2110, двигаясь в сторону Красного Луча и совершая обгон по правой обочине, не справился с управлением и его авто вынесло на встречную полосу и он едва не врезался во внедорожник, в котором сидела Королевская и Шевченко”, - сказал Кучер.

Он отметил, что водитель их авто сумел избежать столкновения, но ВАЗ-2110 врезался в следующую за внедорожником машину ВАЗ-2107, за рулем которой был давний соратник Королевской Николай Огиенко, который сопровождал ее в агитационном туре.



«В результате, ВАЗ-2110 оказался в кювете на противоположной стороне. Очень серьезно пострадали девушки, которые ехали в ней, а в машине Огиенко пострадал он и еще два пассажира. Машина, в которой ехали Шевченко и Королевская, сразу остановилась. Они вышли, оказали первую помощь, вызвали «скорую» и ГАИ», - сказал он.



По словам Кучера, в результате ДТП серьезно пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Он также назвал преувеличенной информацию о том, что в ДТП попал кортеж Королевской. «Там всего было две машины», - сказал он.



Кучер также отметил, что «Шевченко, который помогал пострадавшим, был измазан в их крови, и именно это могло натолкнуть на мысль, что он был одним из участников ДТП. Но он всего лишь помогал».