Тренер «Днепра» доволен игрой команды: ребята выполнили установку на матч

{1-}Тренер «Днепра» Хуанде Рамос после домашней победы в первом матче над голландским ПСВ поздравил игроков с отличной игрой и отметил изменения с прошлого года.

"Мы добились победы, взяли три очка в первой игре. Это хорошо с точки зрения дальнейшей борьбы в группе. Знали, что ПСВ – сильная команда, мы постарались свести к минимуму ошибки. У нас была хорошая концентрация, особенно во втором тайме, когда сумели забить два гола. Можно поздравить ребят с отлично проделанной работой, пишет Чемпионат.com.

Что изменилось за год после игры с Фулхэмом? Мы тогда были слабее, проигрывали Кривбассу, не было уверенности в игре. Сегодня обыграли серьезного соперника, но выиграли пока только один матч из шести. Хотелось бы избежать эйфории, нам есть над чем работать. «Днепр» играл так, как и следовало, ребята выполнили установку на матч. Мы ждали шансы в атаке, и когда они появлялись, мы их реализовали. Сегодня меня никто не спрашивает о том, почему мы плохо выглядим физически, видимо, этих людей на пресс-конференции нет".

Напомним, что 20 сентября «Днепр» в первом туре группового этапа Лиги Европы обыграл голландский ПСВ со счетом 2:0.

Фото: ФК Днепр

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