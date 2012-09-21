Порошенко-старший не будет баллотироваться в Раду

{1-}Алексей Порошенко, который баллотировался в Верховную Раду по 16-му избирательному округу Винницкой области, прекратил предвыборную гонку.

Об этом, 20 сентября, во время Народного Вече в пгт Песчанка Винницкой области сообщил сын Алексея Порошенко - Петр Порошенко, передает УНИАН.

«Эта кампания очень не простая, поэтому семья Порошенко приняла решение о том, что Алексей Иванович Порошенко прекращает участие в избирательной кампании», - сказал Петр Порошенко во время своего выступления.

Он также отметил, что несмотря на прекращение участия в выборах его семья и в дальнейшем будет отстаивать интересы 16-го округа.

«Мой отец будет с вами, он будет отстаивать интересы своего округа, как депутат Винницкого областного совета, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы на законодательном уровне интересы каждого избирателя округа, который поддержал Алексея Порошенко, был услышан и поддержан независимо от того, кто станет народным депутатом», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 14 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко и его отца Алексея Порошенко.

фото: vinnitsa.info

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