В США суд отказался убирать "Невинность мусульман" с YouTube

{1-}В США суд отказался удовлетворить иск актрисы Синди Ли Гарсиа, требовавшей заблокировать доступ к фильму «Невинность мусульман» на YouTube.

Участвовавшая в съемках картины, актриса в своем иске заявляла, что создатель фильма Накула Бэссли обманул ее, не рассказав об антиисламской направленности «Невинности мусульман», пишет lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

В обращении актрисы отмечалось, что выход фильма нанес ей репутационный ущерб, а также вызвал угрозы физической расправы в ее адрес.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

Как сообщает СМИ, в решении суда отмечалось, что актриса не предоставила документов, подтверждающих ее сотрудничество с создателями «Невинности мусульман». Сама Ли Гарсиа пообещала в ближайшие недели добиться пересмотра судебного вердикта, предоставив дополнительные доказательства своей позиции.

Напомним, трейлер к фильму «Невинность мусульман», в негативном свете выставляющему пророка Мухаммеда, в начале сентября вызвал многочисленные акции протеста, а также нападения на американские посольства в ряде стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Ранее Google закрыл доступ к фильму в ряде стран, где он был признан нарушающим законодательство, в частности, в Индии, Индонезии, Малайзии и Саудовской Аравии. Власти Пакистана, Судана, Афганистана и Бангладеш из-за ролика полностью закрыли доступ к видеопорталу.

Кадр из фильма "Невинность мусульман"

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