Пострадавшим от терактов украинцам обещают соцвыплаты

{1-}20 сентября, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о социальной защите граждан, пострадавших от террористических актов в Украине и за ее пределами. Документ, в частности, предусматривает финансовые компенсации, бесплатное лечение и приобретение санаторно-курортных путевок. Правозащитники настроены в этом вопросе скептически. По их мнению, терроризм не является проблемой для Украины, пишет Коммерсантъ-Украина.

Как указывается в документе, размеры компенсаций регламентируются в зависимости от степени причиненного ущерба. Лица, получившие тяжелые телесные повреждения и члены семей погибших относятся к I категории пострадавших. Им предлагается полная компенсация расходов на лечение и ежегодное санаторно-курортное обслуживание, а также пожизненные ежемесячные выплаты в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 1 октября он составит 856 грн), 10% скидка на квартплату и коммунальные услуги, а также 50% скидка на пользование городским телефоном.

Граждане, получившие травмы средней степени тяжести, относятся ко II категории. Им гарантируется бесплатное лечение, приобретение путевок и ежемесячная компенсация в размере 50% прожиточного минимума (по состоянию на 1 октября он составит 1060 грн). К III категории относятся лица, получившие легкие телесные повреждения. Им обеспечивается бесплатное лечение и ежемесячные выплаты в размере 20% от суммы прожиточного минимума.

Автор законопроекта нардеп Екатерина Лукьянова, предполагает, что в случае принятия закона социальная защита будет распространяться и на жертв произошедших ранее терактов и антитеррористических операций.

За последние два года в Украине имело места два подобных события. 27 апреля этого года в Днепропетровске произошла серия взрывов, вследствие которых пострадало 34 человека, в том числе 10 детей. Кроме того, в ночь на 30 сентября 2011 года в одесском парк-отеле "Особняк" сотрудники спецподразделения "Беркут" вели пятичасовую перестрелку с подозреваемым в совершении заказных убийств Асланом Дикаевым и его сообщником. Во время штурма двухэтажное здание отеля было разрушено, а припаркованные неподалеку автомобили получили пулевые повреждения. Собственникам отеля была выплачена компенсация в размере 772 тыс. грн, а владельцам поврежденных машин — по 148 тыс. грн.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, власти Днепропетровска компенсировали расходы на лечение пострадавших от терактов. Впрочем, омбудсмен затруднилась оценить целесообразность новых социальных выплат: "Уголовный кодекс предусматривает наказание за терроризм. Пострадавшие могут обратиться с гражданским иском о компенсации материального ущерба".

Скептически воспринял инициативу нардепа и координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман: "В Украине терроризм не является насущной проблемой. Таких жертв у нас за все годы наберется несколько десятков".

фото: most-dnepr.info

Новости по теме:

Расследование по делу "днепропетровских террористов" завершено



Днепропетровские террористы готовили новые взрывы - источник



В Москве украинца за свастику записали в террористы



Задержанные в Одессе террористы не планировали покушение на Путина - СМИ

