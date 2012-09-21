Сенат США может не успеть принять резолюцию по Украине в этом году

{1-}19 сентября, сенаторы США призвали запретить выдачу виз тем, кто причастен к заключению экс-премьера Юлии Тимошенко.

Однако, резолюцию комитета сената США, призывающая отказывать во въезде чиновникам, причастным к делу бывшего премьера, вряд ли рассмотрят до конца этого года, пишет Коммерсант-Украина.

"Согласно процедуре, проект резолюции, утвержденный комитетом, теперь должен быть одобрен сенатом США, после чего пройти рассмотрение в конгрессе и, в случае принятия, быть подписанным президентом США", - пишет издание.

"Шансов на то, что все процедуры пройдут быстро и завершатся в этом году, практически нет".

"Дело в том, что до президентских выборов в США, которые состоятся 6 ноября, будет проведено всего два заседания сената (20 и 21 сентября), и в их повестку текст резолюции не включен", - отмечает издание.

Как ранее писал Главред, 19 сентября члены Комитета по международным отношениям Сената США на своем заседании единогласно поддержали резолюцию, в которой призвали власть Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении украинских правительственных чиновников, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и других антидемократических действиям.

Принятая сенаторами резолюция призывает к «безоговорочному освобождению политических заключенных», в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Также говорится о проведении честных и прозрачных выборов в парламент.

«Резолюция посылает мощный и недвусмысленный сигнал украинскому правительству: выборочному преследованию оппонентов нет места в содружестве демократических государств», – сказал один из инициаторов резолюции сенатор Дик Дурбин.

Между тем в МИДе заявили, что резолюция по Украине не отражает позиции США.

«МИД Украины отмечает, что цитируемый в украинских СМИ проект заявления по Украине в настоящее время не отображает позицию всего Сената США», – отмечается в комментарии.

Фото: tsn.ua

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