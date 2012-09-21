Российский журналист: третья мировая начнется из-за Сирии и "Газпрома"

Российский журналист Марат Мусин, известный своей работой в Сирии, выдвинул свою теорию по поводу Третьей мировой войны.

По его мнению, связана она будет с газовой войной Сирии против "Газпрома", который он ассоциирует с Россией, как государством.

Об этом он заявил в интрвью neuromir.tv.

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Журналист объединил, на первый взгляд, такие несвязанные события, как атаку на "Газпром", предпринятую Евросоюзом и эскалацию военного конфликта в Сирии, сообщает newsland.ru.

По мнению журналиста, эта цепь событий приведет к тому, что в 2013 году, а точнее зимой 2013-2014 года, горячая, то есть, военная стадия войны, придет в Россию.

А весь 2013 год, по словам Мусина, будет проходить под знаком подготовки этой стадии, в ходе мелких, вооруженных столкновений, по границах России. В частности, на Северном Кавказе.

Напомним, 5 июля, глава МИДа России Сергей Лавров заявлял, что занятая Западом позиция в отношении сирийского вопроса может привести к ухудшению ситуации и, возможно, даже к большой войне.

"Их позиция (западных стран. – ред.), она, скорее всего, приведет к усугублению ситуации, к интенсификации насилия и, в конечном счете, к очень большой войне", – сказал Лавров.

Видео: http://www.neuromir.tv; youtube.com.

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