«Це ті самі яйця, тільки вид збоку…»

8 июля 2009, 12:35

Так днями висловився Президент Ющенко. Дослівно так: «Якщо президентом буде Янукович – людина, яка зараз має найбільшу підтримку в суспільстві,..вічним прем’єром буде Тимошенко. І це ті самі яйця, тільки вид збоку».

Квінтесенція політичного аналізу. Простими словами. Упродовж цілого місяця ми були свідками запеклих позиційних боїв. Змагання за дату президентської вікторії виграв чинний глава держави. Як він і наполягав, вибори відбудуться саме 17 січня 2010 року. У пост- і передсвяткові дні. Відтак Партія регіонів і БЮТ наввипередки взялися боротися за соціальні закони – методом блокування трибуни, зокрема. Молоді кандидати в президенти і «примкнувшая к ним» Наталя Вітренко їх за це шалено критикують. Але в нашій «Першій сотні» все, аж на диво, стабільно. У першій десятці, скажімо, всього одна заміна. Ігор Коломойський витіснив Валентина Наливайченка. Проте у зведеній десятці першого півріччя (див. стор. 25) вони є обидва. Нагадаю, в окремі місяці 2009-го до ТОП-10 також входили Дмитро Фірташ, Віктор Балога, Леонід Черновецький, Володимир Стельмах, Віра Ульянченко. Перший місяць політичного літа приніс найбільші дивіденди Таріелу Васадзе (+52). Це дуже просто пояснюється – саме його кандидатуру Юлія Ти¬мошенко мала намір внести як кандидата на осиротілий Мінтранс. Також 50 наших експертів віддали належне керівникові ДУСі Ігорю Тарасюку (+50), депутату-олігарху Олександру Фельдману (+40), міністру Івану Вакарчуку (+34, бо вступні іспити!), Ганні Герман (+25) та Олександрам – Пасенюку (+25), Єфремову (+21) та Лавриновичу (+20). Окремо відзначу зірку заступника Генпрокурора Рената Кузьміна, який не просто набрав плюс 14 балів, порівняно з травнем, а й став чільним спікером у скандальній справі про вбивство селянина Олійника на Кіровоградщині. Щоправда, в перші дні липня резонансну справу у амбітного заступника Ген¬прокурора відібрали й відправили наглядати за транспортом і екологією. У «мінусах» у червні виявились екс-міністри оборони Юрій Єхануров (-55) та Анатолій Гриценко (-35), перший Президент Леонід Кравчук (-26), Роман Безсмертний (-22), Нестор Шуфрич (-21), Валерій Хорошковський (-18), Леонід Кучма (-15). Вік¬тор Балога втратив 55 пунктів, а його протеже, керівник «Єдиного центру» Ігор Кріль, узагалі виявився 110-м. Цього місяця нашу сотню поповнили відразу шестеро. Найвище з «новачків» на політичній драбині розташувалися голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал, бо, треба розуміти, вибори не за горами, і голова Рахункової палати, один із аксакалів української політики та держслужби, Валентин Симоненко (відповідно №№74–75 і 76). Цікаво, що водночас із паном Шаповалом експерти рейтингу вивели в топ і його легендарного попередника-«підрахуя» Сергія Ківалова. Інші прибульці – екс-заступник президентської канцелярії Андрій Кислінський, якого Віктор Ющенко послав у Службу безпеки України ще одним «оком государевым», з формальним приписом сприяти успішному проходженню кримінальної справи за фактом вчинення Голодомору-геноциду в 1930-ті роки. Замість вибулого депутата-«самооборонця» Давида Жванії до «Першої сотні» включено генерала міліції Геннадія Москаля. Тобто кількість прихильників міністра внутрішніх справ у «вищій лізі» залишилася сталою. Також втратили представнитство посол Костянтин Грищенко, чиновник СП Ігор Попов, червоний директор Володимир Бойко та депутат-регіонал Святослав Піскун. І ще один цікавий момент. У переліку з’явився третій іноземець за походженням і другий росіянин за паспортом. На додачу до телеведучого Савіка Шустера (№51), який має громадянство Канади та Італії, й російського бізнесмена з буковинсько-запорізьким корінням Костянтина Григоришина (№№56–57) маємо в кінці списку младоолігарха Вадима Новинського, в миру – президента групи компаній «Смарт-холдинг». І якщо Григоришину 19 червня СБУ заборонила без пояснення причин в’їзд в Україну до 2014 року, то Новинському – хліб-сіль. Бо з публікацій преси відомо, що його чималий бізнес по-українськи нібито розвивається під «дахом» Віри Іванівни Ульянченко. Здається, п’ять років тому ми вже щось чули про відділення влади від бізнесу… Залишається лише перечитати заголовок колонки. Президент має рацію.

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