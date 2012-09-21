В Донецке русский язык сделали региональным

{1-} В пятницу, 21 сентября, Донецкий горсовет принял решение о предоставлении русскому языку статус регионального.
За это решение проголосовали 62 депутата горсовета, присутствовавшие в зале, сообщает УНИАН.
Согласно решению сессии, горсовет обязан проинформировать территориальную общину Донецка о том, что в соответствии с Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на основании данных Всеукраинской переписи населения 2001 года о языковом составе населения, русский язык является региональным языком в городе Донецке.
Также, в соответствии с решением сессии, управление образования и управление культуры и туризма Донецкого горсовета должны внести на рассмотрение горсовета проект Программы развития регионального русского языка, русской культуры в г. Донецке на 2013-2017 годы.
Финансовому управлению горсовета поручено при формировании бюджета на 2013 год рассмотреть возможность финансирования мероприятий, связанных с выполнением норм Закона.
Также сегодня у здания горсовета проходит митинг в поддержку русского языка.
Около 500 участников митинга держат в руках символику и флаги Партии регионов, а также транспаранты, на которых написано: «Партия регионов держит слово!» и «Мы хотим говорить на родном языке!».
На митинге выступил секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который заявил, что «последние 5 лет проходила украинизация Донбасса», насаждалась практика, когда гражданин в суде должен был писать заявление на языке, «который не изучался».
Ранее «Главред» сообщал, что 16 августа внеочередная сессия Донецкого облсовета предоставила русскому языку статус регионального.
фото: ostro.org
Новости по теме:
На Киевщине русский язык пока не собираются делать региональным
Часть Луганщины отказалась от русского языка