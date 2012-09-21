Янукович запретил прокуратуре подавать протесты и предписания

{1-} Президент Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры», которыми лишил прокуратуру права вносить протесты и предписания.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Советник Президента, руководитель главного управления АП по вопросам судоустройства Андрей Портнов отметил, что данный закон содержит положения, направленные на оптимизацию и сокращение действующих полномочий органов прокуратуры.

«Закон лишает прокуратуру права вносить предписания и протесты, принятие которых требовало от физических и юридических лиц безусловного и неотложного выполнения требований прокурора. После вступления в силу положений данного акта, остановка предпринимательской деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена лишь по решению суда. Такая процедура позволит ввести состязательный судебный порядок в отношениях между прокурором и субъектом предпринимательской деятельности. Предложенный подход будет иметь позитивные экономические последствия, поскольку будет уменьшать влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной деятельности», - отметил Портнов.

Он также отметил, что нормы данного закона требуют, чтобы полномочия прокурора относительно выявления нарушений закона осуществлялись исключительно после принятия мотивированного постановления, с четким наведением оснований для их осуществления.

«Убежден, что инициатива народных депутатов, которая принята парламентом и поддержана сегодня президентом, является важным шагом в направлении реформирования прокуратуры и приведения ее функций и полномочий в соответствие с европейскими стандартами», - подчеркнул Портнов.

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