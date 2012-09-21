Адвокат о решении суда по долгу ЕЭСУ: «В полусумасшедшего судью я не верю»

{1-} Решение Хозяйственного суда о том, что Кабмин должен заплатить России по долгам корпорации ЕЭСУ более 3 млрд грн, является абсурдным, однако верить, что это решение было принято «полусумасшедшим судье» - нельзя.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил адвокат Юлии Тимошенко - бютовец Сергей Власенко, адвокат Юлии Тимошенко.

«Ситуация очень простая: в Украине нет ни одного независимого судьи, в Украине судьи боятся выносить законные решения даже на 1 грн. против «задрипанного» сельсовета. Почему вдруг гордый судья, не имеющий для этого никаких оснований, вынес против государства в лице Кабинета министров решение по взысканию денежной суммы в таком размере? Для меня это очевидное свидетельство того, что он получил команду сделать это из Администрации Президента», - подчеркнул Власенко.

«Какие игрища вокруг этого устроит власть, я не знаю, но мне кажется, что она готова заплатить любые деньги, только чтоб в очередной раз доказать вину, так называемую, Юлии Тимошенко», - считает Власенко.

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«Кстати, представитель Кабмина на заседании сказал, что никаких гарантий нет и быть не может. И это правильно, потому что никакие гарантии не выдавались. В полусумасшедшего судью я не верю. Я верю в то, что это спецоперация АП. Поэтому спрогнозировать, как дальше будут развиваться события в полностью контролируемой Януковичем ситуации, крайне сложно. Я не знаю, что он еще придумает. Сам факт рассмотрения этого иска Хозяйственным судом – это абсурд, потому что отношения по гарантиям, даже если бы они были, это не хозяйственные отношения, а межгосударственные или, как говорят юристы, публично-правовые. Это примерно то же самое, как если бы Хозяйственный суд вдруг начал бы рассматривать уголовные дела», - резюмировал защитник Тимошенко.

Больше мнений экспертов о том, какими могут быть последствия решения Хозяйственного суда Киева, присудившего Украине заплатить России по долгам ЕЭСУ более 400 млн долл читайте ЗДЕСЬ.

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