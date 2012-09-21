Эксперт рассказал, кому было выгодно признать долг ЕЭСУ государственным

{1-} Решение Хозяйственного суда о том, что Кабмин должен заплатить России по долгам корпорации ЕЭСУ более 3 млрд грн, - было выгодно кому-то из тех людей, кто смог повлиять на суд, но не выгодно Украинскому государству.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил адвокат, эксперт Института Евро-Атлантической интеграции Владимир Горбач.

«Считаю решение абсурдным, поскольку государство, по моим сведениям, нигде и никогда не признавало долг частной корпорации государственным долгом и никогда не давало государственных гарантий конкретно в этом деле. Это не есть долговые отношения между государствами», - подчеркнул эксперт.

«Потому мне кажется, что суд вынес политическое решение, причем формально даже невыгодное своему собственному государству, но, очевидно, выгодное кому-то из тех людей, которые смогли повлиять на суд. Были ли это российские граждане или украинские, судить не берусь», - заявил политолог.

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«Я не верю в то, что украинское государство заплатит эти деньги, это решение суда первое, и оно может быть обжаловано. Понятно, что так просто делиться деньгами никто не будет, но саму тему, как сенсацию, подхваченную медиа, будут использовать для дальнейшей дискредитации Юлии Тимошенко и подогревания интереса к ее новому делу – уже по ЕЭСУ, решение по которому, как мне видится, планируют вынести до момента рассмотрения Страсбургским судом обжалования Юлией Тимошенко предыдущего приговора с таким прицелом, чтобы она не успела ни на один день выйти на свободу», - резюмировал Горбач.

Больше мнений экспертов о том, какими могут быть последствия решения Хозяйственного суда Киева, присудившего Украине заплатить России по долгам ЕЭСУ более 400 млн долл читайте ЗДЕСЬ.

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