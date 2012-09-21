Скандал на радио "Свобода": уволены все сотрудники русской интернет-редакции

{1-}20 сентября, вечером, стало известно об увольнении всех сотрудников интернет-редакции русской службы радиостанции "Свобода".

Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook редактор Свободы Людмила Телень, сообщает Newsru.co.il

"Сегодня в 10 утра без объявления войны в полном составе уволена интернет-редакция "Свободы". Люди, которые за три года работы почти в 10 раз увеличили посещаемость сайта, подняли индекс цитируемости "Свободы" на второе после "Эхо Москвы" место (с 4-5), за полгода привели 17 тысяч людей в аккаунт "Свободы" в ФБ и более 21 тысячи в свободовский Твиттер. Без копейки дополнительных вложений. Эти люди придумали и вывели в прямой эфир Ходорковкого с его последним словом, провели прямую видеотрансляцию с суда в Вельске, где рассматривали УДО Платона Лебедева и много чего еще наворотили", - пишет редактор.

Российские СМИ перепечатали сообщение Людмилы Телень, подчеркнув, что решение о массовом увольнении приняла бывшая главред журнала "Вокруг света" Маша Гессен, назначенная на прошлой неделе директором русской службы радио "Свобода".

Однако сама Гессен в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что к обязанностям директора русской службы "Свободы" она приступит только 1 октября, поэтому не имеет отношения к каким бы то ни было увольнениям.

Напомним, 20 июля сеть кабельного телевидения «Триолан» отключила канал ТВі в 11 городах – Киеве, Луганске, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Полтаве, Симферополе, Сумах, Харькове, Чугуеве.

22 июля ТВі рассказал украинцам, как вернуть канал в свои телевизоры.

Ранее, 12 июля на телеканале были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Ранее налоговая милиция Соломенского района Киева возбудила уголовное дело против гендиректора ТВі Княжицкого по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 3,025 миллиона гривен.

Такие действия Княжицкий назвал давлением Налоговой милиции на ТВі.

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