Янукович и Комаровский открыли мемориал жертвам тоталитаризма в Быковне

Президент Виктор Янукович и президент Польши Бронислав Коморовский открыли мемориал жертвам тоталитаризма на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Главы государств возложили цветы к мемориалу жертвам репрессий, к памятному знаку польских захоронений и к братской могиле, передает "Интерфакс-Украина".

В своем выступлении В.Янукович выразил глубокое сочувствие братскому польскому народу. "Совместно изобличая и осуждая преступления сталинизма, восстанавливая историческую справедливость, мы не только выполняем свой долг перед погибшими, мы выполняем свой долг перед будущими поколениями", - сказал глава государства.

Ранее Янукович также заявлял, что "открытие в заповеднике «Быковнянские могилы» мемориала погибшим украинцам и полякам – это выдающееся событие, призванное увековечить память жертв тоталитаризма и восстановить историческую справедливость".

По его словам, память о страшных временах террора объединяет польский и украинский народы.

В свою очередь, Комаровский отметил, что польская сторона долго ожидала этого момента, он напомнил, что сталинизм не только губил людей, но и саму человеческую память. "Правду о Катыни защищали родственники жертв", - подчеркнул президент.

Также Коморовский поблагодарил Януковича за понимание и поддержку действий поляков в работах по восстановлению исторической памяти.

"Хотел бы также горячо поблагодарить украинского президента Виктора Януковича за понимание и поддержку наших польских действий здесь в Быковне и за жертвенную работу в сооружении польского военного кладбища, выполненную многими нашими украинскими партнерами. Здесь в Быковне, как нигде в другом месте, мы ощущаем единство наших польской и украинской судеб", - подчеркнул он.

В церемонии открытия мемориала также принимали участие представители многих общественных организаций Украины и Польши, представители власти, а также посол США в Украине Джон Теффт.

Во время визита Коморовского в ноябре 2011 года президенты Украины и Польши заложили на месте нынешнего мемориала капсулы и 6 урн с землей с тех мест, где были арестованы польские граждане.

СПРАВКА. Историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" находится на территории Быковнянского леса в Киеве. В 1936 году здесь был создан спецобъект НКВД; эта земля стала местом захоронений расстрелянных в Киеве по решению судов и внесудебных органов. Перед войной арестованных уничтожали непосредственно около вырытых в лесу ям. Документально доказано, что Быковня стала последним пристанищем для тысяч жертв.

В 1994 году был торжественно открыт мемориальный комплекс "Быковнянские могилы". В 2001 году был создан государственный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", а в 2006 году заповедник получил статус национального.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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