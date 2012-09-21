В Кабмине рассказали, как сделать евроинтеграцию необратимой

{1-} Соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим – вот три фактора, которые сделают процесс евроинтеграции Украины необратимым.

Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский на встрече с вице-премьером, министром экономики Республики Польша Вальдемаром Павляком, сообщает УНИАН.

«Необходимо приложить совместные усилия, чтобы процесс подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС к подписанию искусственно не затягивался, и уже к концу текущего года Соглашение было готово к подписанию», - заявил Хорошковский.

Стороны обсудили также вопросы создания зоны свободной торговли Украина–ЕС. По словам первого вице-премьер, благодаря такому шагу украинско-польское двустороннее торгово-экономическое сотрудничество получит новые возможности, от которых выигрывают не только Украина и Польша, но и ЕС в целом.

«Украина и Польша должны прилагать постоянные усилия для поддержки позитивной динамики торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере энергетической безопасности», - подчеркнул Хорошковский.

Стороны отметили заинтересованность в более активном сотрудничестве в развитии альтернативной энергетики, а также в создании совместных проектов в этой сфере и сфере энергосбережения.

Ранее «Главред» сообщал, что 20-21 сентября Украину с государственным визитом посетил Президент Республики Польши Бронислав Коморовский.

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