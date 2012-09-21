Политолог о долге ЕЭСУ: нужно платить 400 миллионов или отпускать Тимошенко

{1-} Решением Хозяйственного суда о том, что Кабмин должен заплатить России по долгам корпорации ЕЭСУ более 3 млрд грн, поставило украинскую власть перед дилеммой: либо платить деньги, либо отпустить экс-премьера Юлию Тимошенко.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил политолог Владимир Небоженко.

«Предполагаю, что решение Хозяйственного суда по делам ЕЭСУ не повлияет на ситуацию с Тимошенко. Разве что косвенно», - считает эксперт .

«Тут большая цена вопроса: либо надо платить 400 млн долл., либо отпускаете Тимошенко. Но прямо на ней это никак не отражается и хуже от этого ей не становится. Если не это дело ей поставят в вину, значит, будет новое. Прокуратура приняла «концепцию» в отношении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко – выдвижение каждые несколько месяцев новых обвинений и открытие новых дел. Они не остановятся», - заявил Небоженко .

«Уже говорится о том, что она избила начальника тюрьмы, что издевается над сокамерницей, и, наконец, что она убила Евгения Щербаня. Понятно, что когда человек сидит в тюрьме, он не может нормально защищать себя и доказывать свою правоту в суде или в средствах массовой информации. То есть мы имеем дело с тем, что человека не просто задерживают, но и уничтожают его имя», - считает эксперт.

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Больше мнений экспертов о том, какими могут быть последствия решения Хозяйственного суда Киева, присудившего Украине заплатить России по долгам ЕЭСУ более 400 млн долл читайте ЗДЕСЬ.

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