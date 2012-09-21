Советник президента Польши покинул Тимошенко, проигнорировав журналистов

{1-}Советник президента Польши Тадеуш Мазовецкий покинул харьковскую больницу «Укрзализныци», где проходит курс лечения экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Машины с дипномерами в сопровождении машины ГАИ, покинули территорию больницу около 11.15, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время источник сообщает, что Мазовецкий не остановился, чтобы пообщаться с представителями прессы, которые ожидали его возле больницей.

Как утверждают очевидцы, советник приехал в больницу к Тимошенко около 9.00.

Отметим, что ранее польский президент Бронислав Коморовский заявил: «С надеждой воспринимаю разрешение власти Украины, чтобы мой советник и мой политический наставник посетил Юлию Тимошенко в Харькове», - сказал он.

По словам руководителя польского государства, эта встреча нужна, в том числе и для того, чтобы понять готовность власти Украины для преодоления тех трудностей, которые могут воспрепятствовать европейской интеграции Украины.

«Я неоднократно говорил Президенту Януковичу о том, что меня тревожит, что вопрос Юлии Тимошенко, без сомнения, является препятствием на пути приближения Украины к европейским институтам», - отметил Бронислав Коморовский.

фото:trust.ua

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