В России остановлена продажа билетов на поезда

В России железная дорога (РЖД) вынуждена временно закрыть продажу проездных документов на поезда дальнего следования отправлением с 26 октября 2012 года.
Российские железные дороги приняли это решение из-за возможного перехода на зимнее время, в связи с чем (в случае принятия закона) будет необходима корректировка расписаний и графиков движения всех типов поездов – дальнего следования и пригородных и грузовых, пишут Вести.ру.
В РЖД говорят, что работа ведется в максимально сжатые сроки, просят пассажиров с пониманием отнестись к возникшей ситуации и внимательно следить за обновлением информации об открытии продаж проездных документов.
Как сообщали российские СМИ, 20 сентября на рассмотрение Госдумы РФ был внесен законопроект о переходе России на «зимнее» время и переводе стрелок часов на 1 час назад.
видео: 1tv.ru
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