В Twitter появился аккаунт «Борисполя»: аэропорт жалуется на таксистов

В социальной сети Twitter появился аккаунт международного аэропорта «Борисполь», в котором аэропорт от первого лица описывает происходящее на его территории и общается с другими пользователями.

«Крупнейший аэропорт Украины. Д.р. 7 июля 1956 года. Холост. Адрес прописки – Киевская область, г. Борисполь», - сказано в данных аккаунта.

«Борисполь» обсуждает с другими пользователями Twitter высокие цены на услуги таксистов, работающих у аэропорта, жалуется на ситуацию с закрытыми duty free и просит прощения за утерянные чемоданы.

«Ой, как стыдно. Ай-ай! Только что перед моим входом - гость столицы явно не понимал: «Вай Киев 60 ойро такси!?» У меня все табло покраснели!», - сказано в одной из записей «Борисполя».

На данный момент у аккаунта более 50 читателей.

Администрация аэропорта «Борисполь» свою причастность к этому аккаунту пока не подтвердила.

Напомним, ранее в Twitter появлялся аккаунт плавучего крана «Захарий», упавшего при монтаже арок Подольского мостового перехода в Киеве.