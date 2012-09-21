Третьяков: ОИК №218 цинично нарушает закон

21 сентября 2012, 12:33

{1-} Члены окружной избирательной комиссии по округу №218 сознательно стали на путь соучастия в будущей фальсификации результатов народного волеизъявления, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

«Сознательно, открыто, после предупреждения об административной и уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства, члены ОИК незаконно приняли решение о регистрации представлений 24-х субъектов избирательного процесса», - заявил политик.

Третьяков отмечает, что члены ОИК пренебрегли законодательством с особым цинизмом, поскольку в данном случае были нарушены сроки представления.

«Ночью с 18 на 19 сентября, после того, как истек срок подачи документов, 24 субъекта избирательного процесса зарегистрировали свои представления в ОИК, - сказал Александр Третьяков. - 20-го сентября на заседании окружной избирательной комиссии, члены ОИК фактически легализовали это нарушение закона. Таким образом, вместо того, чтобы прекратить фальсификации в зародыше, члены ОИК запустили этот механизм в округе №218. Для чего это делается? Очевидно, что определенным силам выгодно, чтобы «нужные» партии имели больше шансов во время жеребьевки. Это в свою очередь позволит им провести в ОИК сотни «своих» людей, что указывает на подготовку масштабных фальсификаций».

Он также обнародовал список членов ОИК, которые воздержались при голосовании за исключение из списка кандидатур на членство в УИК тех, которые были внесены с нарушением избирательного законодательства. В частности, не поддержали требования об исключении незаконно зарегистрированных кандидатур члены ОИК Иванна Енко, Мария Дзизиль, Зоряна Жупан, Сергей Ласточка, Игорь Лейко, Тарас Лилик, Виталий Макеев, Игорь Пита, Юлия Подопрелова, Михаил Рюмшин, Антонина Сергеева, Руслан Субботин, Ирина Трошина, Роман Щедрин.
По мнению оппозиционного депутата, решение ОИК подтверждает то, что многие из ее членов руководствуется правилом: неважно, как голосуют люди, главное - как мы считаем.

Также Александр Третьяков пообещал сделать все возможное, чтобы у жителей округа №218 (части Святошинского и Оболонского районов) не украли возможность свободного волеизъявления на парламентских выборах 28 октября 2012 года.

В частности, он напомнил, что участие и соучастие в фальсификации результатов народного волеизъявления в Украине карается согласно разделу V Уголовного кодекса «Преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина», ст. 157-159, в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

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