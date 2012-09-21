Украина не будет освобождать Тимошенко по требованию Европы

{1-}Глава МИДа Константин Грищенко заявил, что Украина не будет реагировать на призывы Евросоюза об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в интервью Die Presse.

На замечание, что ЕС ставит подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в зависимости от освобождения Тимошенко, Грищенко сказал: "Мы не собираемся ничего делать. Наша судебная система должна работать и опираться на факты".

По его словам, друзьям Украины не следует давать советы только из сострадания к харизматичным политикам, не зная точно, что произошло.

"Мы слишком долго были под властью Москвы, когда они говорили нам, что мы должны делать", - добавил Грищенко.

Он также не считает, что дело Тимошенко - личная месть Президента Януковича: "Я думаю, что нет".

По мнению Грищенко, ущерб от газового контракта Юлии Тимошенко и Владимира Путина 2009 года - огромен для Украины, тогда как Германия и Россия довольны сделкой.

При этом, 20 сентября, в Вене на конференции "Украина на пути евроинтеграции" глава МИДа сказал, что Украина выполнит любое решение Европейского суда по правам человека относительно Тимошенко.

"Украина является участником устава ЕСПЧ и имеет юридическое обязательство выполнять решения", - сказал он.

Грищенко подчеркнул, что для Украины, которая стремится в ЕС, очень важны европейские ценности, и "вопрос Тимошенко" может быть решен исключительно в юридической плоскости.

"А юридический путь лежит в ЕСПЧ и его решение", - добавил он.

Напомним, Президент Виктор Янукович заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС состоится после парламентских выборов в Украине.

«Я надеюсь, что после наших парламентских выборов начнется процесс подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС», – отметил Янукович.

Также президент заявил, что Украина продолжит работу по адаптации национального законодательства к европейским стандартам.

фото: delo.ua

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