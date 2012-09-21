Поддержать русский язык в Донецке вышли чуть больше 200 человек

В пятницу, 21 сентября, у здания Донецкого горсовета, в котором было принято решение о предоставление русскому языку статуса регионального, собралось около 250 человек с партийной символикой Партии регионов.

Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

Они собрались поддержать решение горсовета о присвоении русскому языку статуса регионального в городе Донецке. Люди держат в руках флаги ПР, а также плакаты «Партия регионов держит слово» и «Мы хотим говорить на родном языке».

Напомним, сегодня в Донецке состоится очередная сессия городского совета. Вопрос «О реализации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Донецке»

Ранее «Главред» сообщат, что сегодня Донецкий горсовет принял решение о предоставлении русскому языку статус регионального. У здания горсовета прошел митинг в поддержку русского языка.

Около 500 участников митинга держали в руках символику и флаги Партии регионов, а также транспаранты, на которых написано: «Партия регионов держит слово!» и «Мы хотим говорить на родном языке!».

фото: novosti.dn.ua

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