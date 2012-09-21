Тимошенко рассказала Западу о проблемах выборов в Украине

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко предложила западным странам «программу обороны демократии» от диктаторов и призвала не признавать парламентские выборы в Украине, которые, по ее мнению, уже сфальсифицированы.

Соответствующее обращение обнародовала в Вашингтоне, зачитав на пресс-конференции отрывки из него, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко, сообщает радио «Свобода».

В обращении к демократическим странам, международным организациям и украинцам в мире Тимошенко призвала не поощрять «диктатора» Президента Виктора Януковича, и заявила, что будущие парламентские выборы в Украине уже сфальсифицированы.

Она призвала демократический мир «незамедлительно, еще до выборов в Украине, найти способ разорвать петлю диктатуры, прежде чем сфальсифицированные выборы дадут ей беспрекословную власть», поскольку, по ее словам, после выборов будет уже поздно.

Тимошенко считает, что демократический мир умеет устранять диктатуры в суверенных странах быстро, без насилия и в пределах международного права. Она предложила «программу обороны демократии», которая должна касаться не только Украины, но и всех диктаторов.

По убеждению Тимошенко, для этого страны демократического мира должны были бы незамедлительно создать механизм международных антикоррупционных расследований против властных диктаторов и людей из их окружения. Все их незаконно полученные активы необходимо арестовать и конфисковать. Также, по ее мнению, необходимо провести суды над диктаторами и чиновниками из их власти во всех странах, где они совершали коррупционные деяния. Кроме того, по мнению экс-премьера, диктаторов и коррупционеров нужно объявлять персонами нон-грата в каждой демократической стране.

Ранее «Главред» сообщал, что нардеп-регионал Алексей Плотников заявил: парламентские выборы в Украине будут признаны Европой и без участия Тимошенко.

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