В Пакистане День любви к Пророку перерос в беспорядки

{1-}Правительство Пакистана объявило пятницу "Днем любви к Пророку", "чтобы дать гражданам возможность провести мирную демонстрацию".
Однако, во время протестов против антиисламского фильма "Невиновность мусульман" произошли столкновения между полицией и демонстрантами, устроенных перед традиционными для мусульман пятничными молитвами, сообщает ВВС.
Как сообщили пакистанские СМИ, один из сотрудников был убит в Пешаваре во время стрельбы полиции по разъяренной толпе, которая пытались поджечь здание кинотеатра.
Демонстранты поджигали автомобили и нанесли повреждение ряду зданий недалеко от пакистанской столицы Исламабада.
Ранее власти заблокировали услуги мобильной связи в 15 крупнейших городах страны.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, волна антиамериканских выступлений прокатилась по странам арабского мира.
Демонстранты, возмущенные появлением «клеветнического» и «оскорбительного» фильма, устроили массовые акции протеста у диппредставительств США в Египте, Йемене, Турции, Индии, Индонезии и Ливии.
В Бенгази в годовщину терактов 11 сентября демонстрантам удалось взять штурмом здание консульства и убить посла США в Ливии и еще трех сотрудников Госдепартамента.
Фото: savelievfm.livejournal.com
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