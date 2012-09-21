В Пакистане День любви к Пророку перерос в беспорядки

{1-}Правительство Пакистана объявило пятницу "Днем любви к Пророку", "чтобы дать гражданам возможность провести мирную демонстрацию".

Однако, во время протестов против антиисламского фильма "Невиновность мусульман" произошли столкновения между полицией и демонстрантами, устроенных перед традиционными для мусульман пятничными молитвами, сообщает ВВС.

Как сообщили пакистанские СМИ, один из сотрудников был убит в Пешаваре во время стрельбы полиции по разъяренной толпе, которая пытались поджечь здание кинотеатра.

Демонстранты поджигали автомобили и нанесли повреждение ряду зданий недалеко от пакистанской столицы Исламабада.

Ранее власти заблокировали услуги мобильной связи в 15 крупнейших городах страны.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, волна антиамериканских выступлений прокатилась по странам арабского мира.

Демонстранты, возмущенные появлением «клеветнического» и «оскорбительного» фильма, устроили массовые акции протеста у диппредставительств США в Египте, Йемене, Турции, Индии, Индонезии и Ливии.

В Бенгази в годовщину терактов 11 сентября демонстрантам удалось взять штурмом здание консульства и убить посла США в Ливии и еще трех сотрудников Госдепартамента.

Фото: savelievfm.livejournal.com

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