По делу Пукача суд допросит еще 11 свидетелей

21 сентября 2012, 14:40

{1-}Печерский суд удовлетворил ходатайство адвоката вдовы убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы Гонгадзе о допросе еще 11 свидетелей по «делу Пукача», заявленных стороной обвинения.

Как заявила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, суд «удовлетворил ходатайство и допросит всех дополнительных 11 свидетелей, которых я заявляла», — сказала она, отметив, что назвать их фамилии сейчас не может, чтобы избежать давления на них, пишет Интерфакс-Украина.

В тоже время Теличенко сказала, что в пятницу, 21 сентября, суд заканчивает допрос последнего из 13 свидетелей, указанных стороной государственного обвинения.

Адвокат вдовы убитого журналиста Георгия Гонгадзе  Мирославы Валентина Теличенко во время очередного заседания Печерского райсуда по «делу Пукача» 14 сентября заявила ходатайство о допросе ряда свидетелей, заявленных стороной обвинения.

Ранее сообщалось о том, что в деле обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе Алексея Пукача могут допросить секретаршу покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко

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 Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года на Киевщине в лесу был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Однако тело до сих пор не предано земле, поскольку мать журналиста Леся Гонгадзе отказывается признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

Экс-генерал МВД Алексей Пукач, который длительное время находился в розыске в связи с причастностью к убийству журналиста, в июле 2009 года был задержан в Житомирской области, и с того времени находится под стражей.

Как установило следствие, Пукач совершил убийство журналиста по указанию на то время главы МВД Юрия Кравченко. Адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что Пукач в суде среди заказчиков убийства Гонгадзе назвал Леонида Кучму и Владимира Литвина. Кроме того, он признал, что собственноручно убил Гонгадзе.

Уголовное дело в отношении Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года. Он обвинялся в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста. Пленки майора управления Госохраны Николая Мельниченко были признаны вещественным доказательством в деле.

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры. 19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение. Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении Кучмы.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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