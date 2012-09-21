Жена Луценко: здоровье мужа в колонии ухудшилось

{1-}Жена экс-главы МВД Юрия Луценко Ирина заявила, что состояние ее мужа в тюрьме ухудшилось.
По ее словам, в Менской исправительной колонии ему не предоставляют надлежащую медпомощь, сообщает "5 канал".
"Чувствует он себя плохо. 18-го числа я к нему приходила, он сказал, что снова возобновились боли, головокружения", - заявила Ирина.
"Луценко не может позвонить, медпомощи ему не предоставили, как он должен действовать в этой ситуации? Ему плохо. Ни вызвать врача, ни разговаривать с адвокатом - ограниченный доступ к адвокатам", - подчеркнула она.
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"Это говорит об одном: Луценко – политический узник. Его изолируют от общества, его изолируют от политического процесса", - утверждает Ирина.
Напомним, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию в Черниговской области для отбывания наказания по обвинению в превышении полномочий и растрате государственных средств.
Фото: видео: 5.ua
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