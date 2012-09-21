Кондолиза Райс рассказала, как судили бы Тимошенко в США

{1-}Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала, как судили бы экс-премьер-министра Юлию Тимошенко в Соединенных Штатах Америки.

Отвечая на вопрос о том, если бы процесс над Тимошенко проходил в США, как это дело рассматривали бы в американских ­судах, Райс заявила: "Хороший вопрос. Дела такого рода, прежде всего, показывают уровень доверия общественности к судебной системе - насколько они (суды) независимы и политически незаангажированы", - заявила Райс в интервью Корреспонденту.

"В моей стране есть политики, которые отбывают срок в местах лишения свободы, потому что они совершили преступления. Но в то же время их вина не вызывает ни у кого сомнений, как не вызывает сомнений и справедливость и незаангажированность американских судей. К примеру, у нас приговор выносит суд присяжных, который состоит из независимо отобранных людей. Я не помню ни одного случая, чтобы общественность выражала сомнения в справедливости и независимости судебной системы США. Это о многом говорит", - заявила экс-госсекретарь.

По ее словам, в отличие от Америки в Украине дело Тимошенко поставило под сомнение независимость судебной ветви власти. "Я лично знаю Тимошенко, я переживаю за ее здоровье и постоянно думаю о том, что дело против нее может быть политически мотивированным. Америка и Европа пристально следят за развитием этого громкого дела, ведь оно несет большие имиджевые и репутационные риски для вашей страны".

СМИ также поинтересовались у политка на чем ездит Райс, где живет и как это отображено в декларации, отметив, что в Украине чиновников часто подозревают в коррупции, так как едва ли не каждый член Кабмина - миллионер, причем в декларациях их доходы практически не зафиксированы.

На что Райсь смеясь ответила: «Хороший вопрос. Если вы задаете аналогичные вопросы вашим лидерам - это хороший знак демократических процессов в стране. У меня дорогая и комфортабельная машина, и, будь я чиновником, я обязательно ответила бы на этот во­прос. Что касается налогов, то мы, американцы, в этом крайне щепетильны. Мы платим много налогов, но мы всегда лишний раз перепроверим, не переплатили ли. У американцев есть какое-то врожденное чувство, что платить налоги – это правильно, ведь мы знаем, куда будут потрачены деньги", - ответила она.

"Конечно, в Америке чиновники подконтрольны обществу, они говорят о своих доходах открыто и отображают (их) в декларациях. Обычные граждане, коих я представляю на данный момент, могут не отвечать на такие во­просы. Но также крайне важно воспитывать в обществе уважение к богатым людям и учиться радоваться чужим успехам. Без этого капитализм в стране никак не построишь", - добавила Кондолиза Райс.

На вопрос издания, что ей больше всего запомнилось за время визитов в Украину, Райс ответила: "Мне очень нравится ваша традиция встречать гостей хлебом-солью. А еще об Украине мне напоминает самовар, который я купила в Киеве в 1979 году. (Тогда Райс в качестве студентки, изучавшей Советский Союз, побывала в столице УССР - ред.) Он очень красивый, стоит дома на видном месте. Ну и, конечно, Ялта - в мире нет места красивее, чем этот городок", - подчеркнула Райс.

Напомним, бывший государственный секретарь США (2005-2009), советник президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза Райс принимала участие в работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе».

фото: YES

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