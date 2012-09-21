В колонии Луценко приравняли к пожизненно заключенным – адвокат

{1-}

Свидания экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко с родственниками и адвокатами в Менской колонии проходят в комнатах, предназначенных для свиданий для пожизненно осужденных.

Об этом адвокат экс-министра Алексей Баганец заявил в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил, сообщает НБН.

«Там стеклянные кабины, и ты только видишь человека и общаешься только через средства связи. Все разговоры конспектируются и записываются младшим сержантом – сотрудником колонии (Менской колонии. – Ред.)», – заявил адвокат.

По словам Баганца, защита Юрия Луценко ознакомилась с внутренними документами колонии, в которых сказано, что существует два вида предоставления краткосрочных свиданий: для осужденных пожизненно и для всех остальных.

«Согласно инструкции, условия общения за стеклом с помощью телефона применяются для осужденных пожизненно. Для всех остальных это отдельные комнаты со столом на двоих и перегородкой 20 см и отдельный стол для охраны», – заметил юрист.

При этом он уточнил, что уже во время его первых свиданий с экс-министром было видно, что эти комнаты «совсем новые после ремонта».

Как ранее писал Главред, супруга Юрия Луценко Ирина заявила, что состояние ее мужа в тюрьме ухудшилось.

По ее словам, в Менской исправительной колонии ему не предоставляют надлежащую медпомощь.

"Чувствует он себя плохо. 18-го числа я к нему приходила, он сказал, что снова возобновились боли, головокружения", - заявила Ирина.

"Луценко не может позвонить, медпомощи ему не предоставили, как он должен действовать в этой ситуации? Ему плохо. Ни вызвать врача, ни разговаривать с адвокатом - ограниченный доступ к адвокатам", - подчеркнула она.

Новости по теме:

Жена Луценко: здоровье мужа в колонии ухудшилось

Политолог предвидит скорое освобождение Тимошенко и Луценко

Луценко может покинуть колонию для рассмотрения апелляции