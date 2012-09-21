Заявление Тимошенко не прибавляет блеска ее короне - евродепутат

{1-}Обращение экс-премьер министра Юлии Тимошенко к западным политикам с призывами не идти навстречу украинской власти в вопросах евроинтеграции Украины, " не прибавляет блеска ее короне".

Об этом заявил экс-спикер Литвы, депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис на пресс-конференции в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

"Это не прибавляет блеска ее короне", - сказал Ландсбергис.

Он также не исключает, что компромиссным решением "дела Тимошенко" могло бы стать ее лечение за границей, в Германии.

"Это могло бы быть решением. И гуманитарно, и политически. Но было решено, что пусть ее лечат в больнице, не в тюрьме, а в больнице в Украине", - сказал Ландсбергис.

В то же время, евродепутат заявил, что Литва будет поддерживать евроинтеграционные устремления Украины, если на то есть политическая воля самой Украины.

"Если у Украины есть воля и направленность, то Литва, конечно, поддерживает и будет поддерживать эту европейскую направленность",- сказал он.

В то же время, он считает неправильными заявления о намерениях "затормозить" евроинтеграцию Украины из-за ошибок и недостатков, которые есть сегодня в Украине.

"Мы не считаем, что это правильно - тормозить и не поощрять. Надо поощрять, конечно, требовательно. Есть в христианстве такое понятие - "требовательная любовь", - подчеркнул евродепутат.

Он считает, что Украина рано или поздно станет членом ЕС, в данном случае может победить так называемая серединная тактика, тактика промедления.

"Дать шанс украинским властям, если не сегодня, то завтра, может быть, через 5 лет что-то решить по-другому, чем сегодня, как будто Европа может подождать. Это тоже не очень хорошо",- резюмировал политик.

Как сообщалось, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обнародовала обращение к демократическим странам, международным организациям и украинцам в мире, в котором призвала не поощрять "диктатора" Президента Виктора Януковича.

Фото: glavred.info

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