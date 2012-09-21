Проект бюджета-2012 подадут в Раду через три недели

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Доработанный проект государственного бюджета на 2013 год будет внесен в Верховную Раду через 2-3 недели.

Об этом первый вице-премьер Украины Валерий Хорошковский заявил 21 сентября во время рабочей поездки в Донецкую область, сообщает его пресс-служба..

"В настоящее время правительство работает над доработкой проекта бюджета. Необходимо направить не только те макроэкономические показатели, которые были в нем указаны, но и заложить курс доллара и расчетную стоимость газа, поскольку эти факторы влияют на экономику. После этого правительство повторно передаст данный документ на рассмотрение в Верховную Раду", – сказал первый вице-премьер

По его словам, доработанный проект бюджета будет сбалансированным и социально направленным.

По мнению первого вице-премьера, что экономика страны имеет шанс избежать рецессий в случае создания правительственного большинства в парламенте после выборов.

"Украинская экономика, несмотря на то, что темпы ее роста снизились, имеет все шансы избежать рецессий", – отметил он.

Как ранее писал Главред, 12 сентября правительство внесло в Верховную Раду проект госбюджета-2013, однако спикер Владимир Литвин после обсуждения с парламентским бюджетным комитетом возвратил его на доработку. Текст законопроекта не обнародовался и среди депутатов не распространялся.

Напомним, проект госбюджета-2013 основан на прогнозе роста ВВП на 4,5% (номинальный объем – 1,688 трлн грн) при инфляции 5,9%.

Дефицит госбюджета-2013 предлагается в размере 27,8 млрд грн, или 1,65% ВВП (в 2012-м - 1,7% ВВП). При этом доходы госбюджета-2013 могут возрасти на 6,4% по сравнению с планом на 2012 год – до 394,6 млрд грн, а сумма расходов и кредитования из госбюджета увеличатся на 6,3% – до 434,6 млрд грн.

В целом доходы сводного бюджета в следующем году оцениваются в 499,4 млрд грн, что на 8% больше плана на 2012 год.

Кабинет министров в течение двух недель внесет изменения в доходную часть проекта госбюджета-2013 для повторного его внесения в Верховную Раду, сообщил министр социальной политики Сергей Тигипко.

Парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября 2012 года.

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