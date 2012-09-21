Защита пожалуется в Евросуд, что тюремщики подслушивают их разговоры с Луценко

{1-} Защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко намерена обжаловать в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека, факты нарушения конституционных прав Луценко в Менской исправительной колонии.

«У меня такая позиция: мы будем обращаться с жалобой на незаконные действия администрации учреждения в административный суд», - цитирует адвоката Алексея Баганца «Интерфакс-Украина».

Адвокат экс-министра Игорь Фомин заявил: «Защита будет фиксировать и доказывать каждый, даже самый маленький, факт нарушения прав человека, прав на защиту… и мы будем отстаивать свою позицию в Европейском суде, будем обращаться в прокуратуру».

Баганец подчеркнул: «То, что сегодня происходит в Менской колонии, является грубым нарушением требований как отечественного законодательства, так и международного».

Он отметил, что адвокатам и Луценко не предоставляется право конфиденциальности во время их встреч, что противоречит украинскому законодательству.

По словам Баганца, сотрудник пенитенциарного учреждения может наблюдать за тем, что происходит во время такой встречи, но не должен слушать их разговоры. Адвокат утверждает, что все беседы между Луценко и его адвокатами записываются.

Ранее «Главред» сообщал, что Баганец возмущался: свидания Луценко с родственниками и адвокатами в Менской колонии проходят в комнатах, предназначенных для свиданий для пожизненно осужденных.

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