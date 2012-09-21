Третьяков: нужно прекратить забирать из бюджета Киева миллиарды

{1-} Киев является административным, финансовым, культурным центром Украины, где сосредоточена деловая активность Украины, и при этом бюджет выполняется только на 87%, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.

Политик назвал такое состояние дел прямым следствием отсутствия в украинской столице местного самоуправления, непосредственным подчинением главы КГГА Банковой, которая распоряжается городским бюджетом по своему разумению, не считаясь с мнением киевлян.

«Это абсурдно, когда в деловом центре страны бюджет выполняется лишь на 87%, - сказал Александр Третьяков. - Практику, когда из бюджета города забираются миллиарды в госбюджет, надо прекратить. Средства нужно направлять на программы модернизации, это позволит добиться того, что с каждым годом бюджет города будет расти значительными темпами».

Отдельно политик остановился на том, что нынешняя власть забирает из бюджета города 50% заработанных средств. «Это ненормальная практика, - заявил депутат, - 7 миллиардов гривен должны оставаться в бюджете города, а не уходить в государственную казну. Поэтому первоочередной моей задачей в парламенте нового созыва будет внесение изменений в бюджетный кодекс».

«Если эти средства будут оставаться в бюджете столицы, на них можно запустить программы модернизации ЖКХ, транспортной инфраструктуры, многие социальные проекты, - считает Александр Третьяков. – А вопрос о повышении коммунальных тарифов можно будет отложить, как минимум, до улучшения экономической ситуации в стране».

Также политик выразил намерение добиваться того, чтобы власть ежеквартально отчитывалась перед киевлянами о выполнении бюджета.

фото: УНИАН

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