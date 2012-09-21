Уполномоченного от УДАРа вывели из окружкома в наручниках

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Уполномоченное лицо от партии УДАР в одномандатном избирательном округе № 223 Константин Шалота пытался помешать членам комиссии нарушить закон и хотел составить акты о нарушении. Вызванные правоохранители надели на уполномоченного наручники и увезли в райотдел МВД.

Инцидент произошел на заседании ОИК в 223-м округе в Шевченковском районе Киева, где проходит жеребьевка по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба партии “УДАР Виталия Кличко”.

Дабы воспрепятствовать участию представителей оппозиции попасть на заседание и проконтролировать процесс жеребьевки, заседание созвали на 8.30 утра. Кроме того, о заседании сообщили не всем членам комиссии. Кворума не собрали, но, несмотря на это, члены комиссии проводят заседание и начали процедуру жеребьевки.

Когда Константин Шалота пытался помешать членам комиссии нарушить закон и хотел составить акты о нарушении, в процессу привлекли милицию, но не для того, чтобы обеспечить соблюдение закона окружной избирательной комиссией, говорится в сообщении.

«Правоохранители надели наручники и повезли в Шевченковское РУ МВД Украины в г. Киеве уполномоченное лицо партии, удалив, таким образом, из помещения ОИК. По пути в райуправление милиция передумала и повезла представителя партии обратно в окружную избирательную комиссию, где сейчас составляет протокол об изъятии у него документов», - сообщает пресс-служба УДАРа.

Как ранее писал Главред, в состав 225 окружных избирательных комиссий не попал ни один представитель от партии «УДАР Виталия Кличко» и Всеукраинского объединения «Свобода».

Таковы результаты жеребьевки, проведенной на заседании ЦИК.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал напомнил, что в состав окружной комиссии входит не менее 12 и не более 18 человек, при этом в их состав обязательно включаются кандидатуры пяти парламентских фракций.

По словам Шаповала, все пять фракций подали по 225 кандидатур, и все они включаются в состав окружкомов.

фото: dumskaya.net

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