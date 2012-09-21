В Кабмине рассказали, почему Украина интегрируется с ЕС

{1-} 60 % украинцев видят себя в составе объединенной Европы. Поэтому политики, если они хотят быть успешными, не должны двигаться против желания людей.

Об этом первый вице-премьер Валерий Хорошковский рассказал в интервью изданию Корреспондент.

В частности, отвечая на вопрос, Запад или Восток, с кем стоит сотрудничать Украине - с Россией или Европой, Хорошковский заявил: «Но в этом вопросе ставить Украину на Рубикон - это неправомерно. Потому что если мы говорим о глобализации, то мы говорим о стирании границ во всех смыслах этого слова. Поэтому Украина, безусловно, идет только европейским путем. Думаю, что в этом смысле дискуссии даже не могут возникать».

«Другой вопрос: насколько мы быстро идем, насколько мы пребываем в режиме постоянного движения? Мы находились 70 лет в составе Союза, и теперь от нас требуют пройти все препятствия, которые другие демократии проходили 200‑300 лет», - заявил он.

По мнению первого вице-премьера, должна быть определенная доля терпения.

«Но то, что мы будем идти европейским путем, - в этом нет сомнений. Знаете почему? Потому что население так хочет. Ведь до 60 % наших людей видят себя в составе Объединенной Европы. Не могут политики, если они хотят быть успешными, двигаться против желания людей», - заявил чиновник.

Ранее «Главред» сообщал, что Хорошковский заявил: соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим – вот три фактора, которые сделают процесс евроинтеграции Украины необратимым.

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