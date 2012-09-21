Facebook призывает: "Скажи нет закону о клевете"

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В сети Facebook создана открытая группа "Скажи нет закону о клевете", к которой присоединились известные украинские журналисты и редакторы ведущих изданий.

"Украинские журналисты уверены, что этот закон будет использоваться избирательно против тех, кто публикует критические материалы в адрес власти. Такое положение уничтожит свободу слова в Украине, поскольку заставит многих журналистов отказаться от любой критики власти, которая может быть впоследствии названа клеветой", – отмечают участники группы.

По мнению активистов, этот закон касается не только журналистов, но и всех граждан.

«Поскольку к клевете могут приравнять любое публичное высказывание или комментарий в СМИ, если суд решит, что это может нанести ущерб чести и достоинству человека", – сказано в профайле группы.

Группа является открытой, и к ней может присоединиться любой пользователь Фейсбука.

Участники группы считают, что, "учитывая состояние судебной системы Украины, этот закон является большой угрозой для всего гражданского общества".

Как ранее писал Главред, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека, в частности, за клевету.

Законопроект вводит наказание в виде 2-5 лет тюрьмы за клевету. В первом чтении закон получил 244 голоса, за него проголосовали регионалы и коммунисты, внефракционные депутаты и фракция Народной партии.

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