Революционное решение ФИФА: голы будет определять электроника

ФИФА планирует ввести технологию автоматической системы фиксации голов на лини ворот на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Об этом заявил президент ФИФА Зепп Блаттер во время визита в Молдову, сообщает ТСН.

Он отметил, что это станет возможным, если технология успешно пройдет тест на Клубном чемпионате мира в Японии, который состоится в декабре 2012 года.

«К сожалению, у нас не было возможности сделать это раньше, на Кубке мира-2010 в ЮАР, когда не был засчитан гол англичанина Фрэнка Лэмпарда в ворота сборной Германии.

Судьи не увидели, что после его удара мяч пересек линию ворот. Мы не можем позволить, чтобы аналогичные ситуации повторялись», - отметил Блаттер.

Ранее «Главред» сообщал, что последняя подобная ситуация произошла три месяца назад во время Евро-2012, судейская бригада во главе с Виктором Кашшаи не увидела гол Марко Девича в ворота сборной Англии.

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