Скандал в России: партию Путина финансировали США

{1-} Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что с 1 октября прекращает работу в России, начатую еще в 1992 году, в частности прекращает финансирование партии «Единая Россия», которая активно поддерживает президента Владимира Путина.

Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд не назвала конкретных программ с участием «Единой России», лишь пояснила, что они не были связаны с традиционными проектами политических тренингов. В последние годы они фокусировались скорее на вопросах, которые поднимали сами партии, сообщает Newsru.com.

В частности, речь шла о тренингах для молодых лидеров, об обсуждении вопросов участия женщин в политической жизни, о гражданском обществе, здравоохранении. Кроме того, работа проводилась с активистами в регионах, чтобы помочь им продвигать свои идеи, заявил представителя американской дипломатии.

Позже российский оппозиционер Борис Немцов выступил с заявлением, что располагает документальными подтверждениями сотрудничества единороссов с USAID.

То, куда, единороссы тратили деньги США, он вкратце перечислил в своем блоге.

«У меня есть копии платежных документов, свидетельствующие о том, что официальные представители «Единой России» многократно получали различные финансовые средства от этого американского агентства - кому-то выдавались премии, кто-то получал гранты, кто-то мог оплачивать аренду залов для проведения различных мероприятий, кто-то получал деньги на проведение конкретных социальных опросов», - заявил Немцов.

Политик утверждает, что у него есть подтверждения даже того факта, что круглые столы в Госдуме, на которых обсуждали скандальный закон об НКО, проводились на деньги США.

В то же время «единороссы» назвали «лукавой» информацию о том, что мероприятия партии якобы финансировались из фонда USAID, сообщает Интерфакс.

«Это лукавая информация. Никаких средств из указанной организации не поступало, никаких договоренностей подписано не было», - заявил журналистам глава фракции «единороссов» в Госдуме Андрей Воробьев.

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