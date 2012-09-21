Соратнику Ходорковкого отменили сокращение срока

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Архангельский областной суд отменил решение суда первой инстанции о сокращении бывшему главе "Менатепа" Платону Лебедеву срока заключения.

Прокуратура не согласилась с решением суда о замене 13 лет тюрьмы на 9 лет и восемь месяцев, и добилась пересмотра этого решения.

Вельский суд, который 8 августа вынес решение о сокращении срока, обязан пересмотреть дело в другом составе судей, поскольку по данным областной инстанции, при вынесении решения в прошлый раз суд неверно применил закон, передает ИТАР-ТАСС.

Адвокаты заявили, что пересмотр дела, по их мнению, безоснователен.

"Когда нет аргументов, они подменяются обильным цитированием законов и судебных практик, что и произошло в данном случае. Никаких надлежащих аргументов против позиции, как самого судьи Иванова, вынесшего решения, так и адвокатов П.Лебедева, мы не услышали. Мы собираемся бороться дальше. Конечная – это освобождение Платона Леонидовича", – прокомментировал юрист Алексей Мирошниченко итоги процесса.

Что касается самого арестанта, то он желал удачи своим адвокатам.

"Я почти удовлетворен тем, что защите почти удалось добиться цели. Удовлетворен буду тогда, когда они цели добьются", – передали слова Лебедева его юристы.

Как ранее писал Главред, экс-глава "Менатепа" в настоящее время отбывает наказание в колонии в городе Вельске Архангельской области. Местный суд и кассационная инстанция ранее отказались выпустить осужденного по УДО.

Второе уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева возбудили практически сразу после завершения первого судебного процесса по делу ЮКОСа. В декабре 2010 года в рамках второго дела Хамовнический суд Москвы приговорил их к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Через полгода Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет. Срок наказания исчислялся с момента ареста фигурантов в 2003 году.

фото: ladno.ru/

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