Азаров займется разработкой закона о государственном языке

{1-} Со следующей недели в Украине начнет работать рабочая группа под председательством премьера Николая Азарова, которая должна разработать закон о государственном языке.

Об этом заявил глава Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

«На следующей неделе премьер-министр будет собирать первое заседание. После этого, я так понимаю, будут созданы две подгруппы. Одна заниматься непосредственно внесением изменений в принятый закон, а вторая - вопросами наработки программы развития украинского государственного языка», - сказал он.

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Кравчук напомнил, что по поручению Президента Януковича Кабинет министров утвердил рабочую группу для разработки и внесения системных предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.

Кравчук разъяснил, что вторая подгруппа должна заниматься наработкой основ законодательства о применении языков в Украине.

«Я, например, считаю, что нам в перспективе надо принять еще два закона - закон о государственном языке, его развитии и применении и закон об использовании и применении региональных языков национальных меньшинств. Это в перспективе», - подчеркнул он.

Ранее «Главред» сообщал, что закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу 10 августа.

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