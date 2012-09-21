Ради Тимошенко Кузьмин готов ехать в Лондон

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Если экс-премьер Юлия Тимошенко подаст в лондонский суд иск против первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, он готов принять личное участие в судебном заседании одного из судов Лондона.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
"Я лично готов участвовать в заседании суда", – цитирует Кузьмина пресс-служба.
В то же время, в сообщении отмечается, что по состоянию на 20 сентября в лондонский суд исковых заявлений к Кузьмину или Генпрокуратуре не поступало и не зарегистрировано.
Как ранее писал Главред, 17 сентября адвокат экс-премьера, депутат от БЮТ Сергей Власенко заявил, что Тимошенко просит один из судов Лондона опровергнуть высказывания о ней, сделанные Кузьминым в интервью BBC в мае этого года.
Напомним, в интервью ВВС Кузьмин, в частности, сказал, что прокуратура проверяет информацию о причастности Тимошенко к финансированию заказного убийства депутата Рады второго созыва Евгения Щербаня и членов его семьи и что есть достоверная информация об оплате услуг киллеров со счетов фирм, которые контролировали Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.
фото: УНИАН
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