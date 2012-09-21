Янукович не подпишет скандальный закон о клевете - Герман

{1-} Закон о клевете в своем нынешнем виде не имеет права на существование и Президент Янукович никогда не согласится поставить под ним свою подпись.

Об этом советник Президента – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно -политическим вопросам АП Анна Герман заявила в комментарии «Главкому».

«Пока мы не придем к точке, в которой сможем сказать, что в Украине действительно есть независимые суды, в которых человек может добиться правды, до этого закон в такой формулировке, в такой редакции принимать нельзя», - подчеркнула Герман.

«Наше общество еще очень хорошо помнит, как за слова людей бросали в тюрьму. Еще живы те диссиденты за якобы клевету на советский строй сидели ГУЛАГах. Еще очень свежа память о тех, кто навсегда остался в сталинских лагерях и был осужден только за какое-то слово», - напомнила советник Президента.

«Я думаю, что второе чтение этого закона принципиально изменит его идеологию. Если мы и получим какой-то такой закон, то он будет значительно более лояльным и более приспособленным к нынешней украинской ситуации. До того, как мы создадим независимые украинские суды, я не думаю, что этот закон в нынешнем виде имеет право на существование. Более того, я верю, что в таком состоянии, в котором он есть сегодня, Президент никогда не согласится поставить под ним свою подпись, - резюмировала Герман.

Ранее «Главред» сообщал, что председатель делегации Европарламента по связям с Украиной Павел Коваль заявил: закон о клевете угрожает свободе слова в Украине.

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