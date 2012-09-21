Кужель рассказала анекдот о кабанчике и Литвине

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Украинцы выбирают не тех, кто может обеспечить им благосостояние, а «красивых» и не умеют контролировать власть.

Об этом кандидат в нардепы от объединенной оппозиции Александра Кужель заявила на пресс-конференции в Житомире 21 сентября, собщает Житомир.Инфо.

"Украина входит в двадцатку самых богатых стран по ВВП на количество населения, а по распределению ВВП занимает 173 место. 100 граждан Украины владеют 90% национального богатства страны, 54 млрд долларов, а 100 самых богатых людей Америки – 52 млрд. Не стыдно нам всем? Это не с нашего молчаливого согласия все сделано? А вы говорите: какой хороший человек, он нам бордюрчики и песочницы сделал…", – сказала Кужель.

В ходе пресс-конференции Кужель рассказала анекдот: "Кум, миллион отдашь? Отдам. А 10 миллионов отдашь народу? Отдам. А кабанчика отдашь народу? Кабанчика не отдам, он же мой".

"Это анекдот про Литвина, который (на своем округе) 100 миллионов раздает", – сказала Александра Кужель.

Как ранее писал Главред, экс-премьер Юлия Тимошенко предложила западным странам «программу обороны демократии» от диктаторов и призвала не признавать парламентские выборы в Украине, которые, по ее мнению, уже сфальсифицированы.

Соответствующее обращение обнародовала в Вашингтоне, зачитав на пресс-конференции отрывки из него, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

В обращении к демократическим странам, международным организациям и украинцам в мире Тимошенко призвала не поощрять «диктатора» Президента Виктора Януковича, и заявила, что будущие парламентские выборы в Украине уже сфальсифицированы.

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