Украина договаривается о поставках газа из Европы

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Поставки газа по реверсу из Европы в Украину возможны до середины 2014 года.

Об этом европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер заявил 21 сентября в Брюсселе, после встречи с Министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Действительно, на границе между Украиной и Европейским Союзом – Словакией – есть технические возможности для реверсных поставок газа. Нам нужно некоторое время (для технического решения поставок. – Ред.), но мы думаем, что реверсные поставки могут быть готовы до середины 2014 года".

В то же время, еврокомиссар напомнил, что для газового рынка Европейского Союза, равно как и для Украины, Россия остается "самым важным партнером". "И в наших интересах продолжать это партнерство. Но наш внутренний рынок и наша энергетическая политика говорят о необходимости диверсификации рынка газа. Это значит – диверсификации путей поставок и ресурсов. Реверсные поставки – ключевой ресурс всеобщего европейского газового рынка", - подчеркнул он.

Комментируя встречу с Бойко, еврокомиссар назвал круг тем, которые затрагивались. Стороны обсудили вопросы "инфраструктуры, о том, как развивать уже существующую инфраструктуру, о наших планах в отношении обновления газотранспортной системы, о новых технологиях и что может быть сделано" с украинской стороны, со стороны Европейской комиссии и международных финансовых институций (Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка).

Кроме того, стороны говорили о безопасности на атомных станциях. "Украина – партнер в наших тестах, и мы говорили об их результатах, которые мы ожидаем в середине октября, и о том, как дальше инвестировать в атомные станции, как Европе, так и Украине, и какой должна быть поддержка Европейской комиссии в этом вопросе", - уточнил он.

В свою очередь, министр Бойко добавил, что "основной вопрос, который рассматривался, – это вопрос инвестиций и финансирования в нашу энергетическую отрасль".

В этой связи украинский министр напомнил о подписании соглашения с Европейским инвестиционным банком в отношении финансирования в проект, направленный на возобновляемую энергетику, подписание которого состоялось в пятницу в Брюсселе, а также сообщил, что на очереди готовятся к подписанию и другие соглашения.

"Наши проекты, хоть и тяжело, но продвигаются вперед", – подытожил Бойко.

Как ранее писал Главред, 20 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что после парламентских выборов тарифы на газ для населения повышаться не будут.

«Ничего не произойдет после 28 октября. Никаких решений о повышении тарифов не будет», – сказал премьер и подчеркнул, что этот вопрос никак не связан с проведением предвыборной кампании.

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