Протесты против "Невинности мусульман" привели к десяткам смертей

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После традиционных пятничных молитв 21 сентября мусульманские страны захлестнула новая волна демонстраций против снятого в США антиисламского фильма "Невинность мусульман".

В ходе акций протеста в Пакистане погибли по меньшей мере 15 человек. Десять человек были убиты в крупнейшем городе страны Карачи, и еще пять – в Пешаваре, сообщает ВВС.

В Карачи полиция стреляла в воздух, пытаясь разогнать толпу. Представители полиции утверждают, что огонь по толпе открыли неизвестные.

В столице Пакистана Исламабаде многие получили ранения, после того как толпа пыталась ворваться в район, где находятся многие дипломатические миссии, в том числе и посольство США. Власти страны объявили 21 сентября "Днем любви к пророку" и призвали население воздерживаться от насилия и выражать свой протест исключительно мирно.

Пакистанские власти также заблокировали услуги мобильной связи в 15 крупнейших городах страны. В ряде районов Исламабада силы безопасности попытались преградить дорогу демонстрантам, но толпы протестующих, некоторые на мотоциклах, прорвали кордоны и подожгли полицейские посты.

Беспорядками охвачены и другие крупные города Пакистана. Так, полиция применила дубинки и слезоточивый газ для разгона собравшихся перед зданием консульства США в Лахоре. По сообщению пакистанского новостного телеканала, один из его сотрудников был убит в Пешаваре во время стрельбы полиции по разъяренной толпе, которая подожгла здания двух кинотеатров.

В Тунисе власти запретили любые демонстрации в эту пятницу. Министр внутренних дел Туниса Али Ларайед заявил, что определенные группировки планировали акции насилия после пятничных молитв.

В столице Малайзии Куала-Лумпуре около двух тысяч человек приняли участие в мирной демонстрации перед зданием американского посольства. Некоторые держали в руках плакаты, на которых было написано, что оскорбление религиозных чувств не является свободой слова.



В Каире, где на прошлой неделе прошли первые антиамериканские демонстрации, полиция патрулирует все улицы, ведущие к американскому посольству.



В столице Бангладеш Дакке разъяренная толпа жгла французские и американские флаги.



На юге Ливана в ходе акций протеста, организованных движением "Хезболла", были сожжены флаги США и Израиля.



Антиамериканские демонстрации прошли и в Ираке.

Как ранее писал Главред, накануне пакистанские телеканалы на правах рекламы транслировали заявления президента США Барака Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон с осуждением фильма "Невинность мусульман".

В их заявлениях подчеркивается позиция, сформулированная властями США в самом начале кризиса - а именно, что "отвратительный" фильм не был создан по заказу американского правительства, и что для актов насилия нет никаких оправданий.

Тем временем поверенный в делах США в Пакистане был вызван в министерство иностранных дел страны, где ему была предъявлена нота протеста. Согласно сообщениям, он лишь повторил, что правительство США не имеет никакого отношения к скандальному фильму.

Напомним, антизападные настроения в мусульманском мире направлены в основном против США, однако их подогрела публикация карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В то же время, Charlie Hebdo продал весь свой тираж еще в среду, но издательство решило опубликовать еще 70 тысяч копий 21 сентября, ко времени пятничных молитв в мечетях.

Фото: savelievfm.livejournal.com

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