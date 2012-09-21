Украинцев, приговоренных в Ливии стали лучше кормить, но не отпускают

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Судьба 19 украинцев, которых более года назад задержали новые власти Ливии, все еще остается неясной.

Несмотря на то, что адвокаты наших земляков подали апелляцию, срок ее рассмотрения пока неизвестен, сообщил «Сегодня» пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров.

Между тем, как рассказал изданию правозащитник Станислав Селиванов, отношение к пленникам значительно потеплело: «Ребятам улучшили питание». По его словам, наши земляки продолжают ремонтировать личные автомобили ливийских офицеров.

Как ранее писал Главред, в июне украинцев приговорили к 10 годам тюрьмы за работу на режим Каддафи, а одессита Александра Шадрова приговорили к пожизненному заключению.

фото: tsn.ua

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