Штаб регионалов в Белой Церкви забросали яйцами

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В Белой Церкви неизвестные 18 и 20 сентября обстреляли краской билборды УДАРа и закидали яйцами штаб Партии регионов.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"18 сентября в Белой Церкви около 12:15 несколько неизвестных подростков (в возрасте 12-17 лет) забросали штаб Партии регионов яйцами. Лица были в зеленых медицинских масках и предварительно прокричали бранные лозунги. Сделав свое "яичное" дело, они быстро скрылись с места преступления", - заявили наблюдатели.

В результате нападения пострадал плакат над входом в штаб и пресс-секретарь учреждения, которая напомнила, что подобная акция прошла летом.

В то же время, 20 сентября были обнаружены испорченными билборды от партии УДАР, которые обстреляли краской из пейнтбольного оружия. При этом соседние рекламные щиты от других партий не пострадали.

"В любом случае это дело рук наших оппонентов", - прокомментировал ситуацию кандидат от партии УДАР Роман Григоришин.

Как ранее писал Главред, около 5:00 21 сентября двое неизвестных пытались поджечь дом кандидата в народные депутаты по 136-му избирательному округу (Суворовский район Одессы) Сергея Бовбалана.

Милицию вызвал сам кандидат. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли рядом с домом Бовбалана двухлитровую бутылку с жидкостью с запахом нефетепродуктов (предположительно соляркой) и самодельный факел. Бовбалан не успел рассмотреть поджигателей, а те не успели ничего поджечь.

фото: ТСН

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