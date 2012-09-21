Литвин уверен в своей победе на выборах

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин уверен, что будет избран в парламент следующего созыва.
Об этом спикер ВР заявил в интервью 5-му каналу, отвечая на вопрос будет ли он создавать свою группу в следующем составе ВР, в случае если будет избран, сообщает УНИАН.
«Я войду в новый парламент», – сказал Литвин.
В развитие темы, он рассказал о планах на работу ВР нового созыва. По его мнению, это будут новые реалии и он будет работать в первую очередь на своих избирателей, живущих в округе, где он баллотируется.
«Не считаю, что ключевым и главным будет что-то создать или куда-то войти. У меня такого в планах абсолютно нет», – сказал Литвин.
В то же время он признал, что все-таки придется координировать свою работу с другими депутатами и искать поддержку, чтобы провести те или иные решения.
«Эти игрища - они не для меня и я абсолютно на это не пристаю и их не организовываю», - добавил он. Глава ВР также не исключил, что придется вносить изменения в Регламент ВР, чтобы обеспечить права и возможности тех депутатов, которые избраны в мажоритарных округах, но не хотят присоединяться к какой-либо политической силе.
Как ранее писал Главред, Владимир Литвин на своей странице в Facebook сравнил канал ТВі со свиньей, от которой много визга и мало толка.
"Я неоднократно обращался к Национальному совету и Налоговой службе с тем, чтобы они понимали, что «щетины будет мало, а визга много», как с попыткой стричь свинью», - заявил спикер, комментируя ситуацию вокруг оппозиционного телеканала.
«Очевидно, что не все безукоризненно и в ТВі. Однако я считаю, что эта показательная порка принесет больше проблем, нежели позитива», – сказал он и добавил, что ситуация рискованная из-за предстоящих выборов, когда к Украине приковано внимание мирового сообщества.
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